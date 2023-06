In de visafslag van de haven van Scheveningen wordt donderdagmiddag het eerste vaatje nieuwe haring geveild. Deze traditionele gebeurtenis is dit jaar een week later dan gepland. Dit komt doordat de haring niet op tijd het benodigde vetpercentage heeft bereikt. Mogelijke oorzaak van de vertraging is volgens het Nederlands Visbureau de watertemperatuur die dit jaar aanmerkelijk lager is dan gebruikelijk.