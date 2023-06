Een Amerikaanse militair die wordt verdacht van het lekken van geheime documenten via berichtendienst Discord, heeft voor de rechter verklaard niet schuldig te zijn aan zes aanklachten die tegen hem zijn ingediend. De 21-jarige Jack Douglas Teixeira wordt verdacht van het moedwillig verspreiden van vertrouwelijke overheidsinformatie over allerlei gevoelige kwesties, zoals de oorlog in Oekraïne.