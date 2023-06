De Duitse discussie over euthanasie nadert het einde. Tot vorige week lagen er in Berlijn drie voorstellen op tafel. Twee groepen schoven hun liberale voorstellen in elkaar, zodat zij meer kans maken tegenover een veel meer behoudend voorstel. Waarschijnlijk neemt de Bondsdag voor het zomerreces een beslissing over deze uiterst gevoelige materie.