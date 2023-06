Adema: nu is het moment voor een akkoord, niet later

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet niets in de suggestie van LTO-voorman Sjaak van der Tak dat er wellicht later dit jaar alsnog een landbouwakkoord mogelijk is. „Nu is het moment om tot een akkoord te komen, niet later”, was de bewindsman fel toen hij aankwam bij het hoofdtafeloverleg over de ontstane situatie. „Nu is het moment om elkaar over tafel te trekken als je het niet met elkaar eens bent en er samen uit te komen.”