IEA: zeven keer meer geld nodig voor verduurzaming arme landen

De investeringen in schone energie moeten de komende tien jaar verzevenvoudigen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. In het deel van Afrika onder de Sahara komt een groot deel van alle zonkracht op aarde neer, maar bijvoorbeeld Nederland wekt nog altijd meer zonne-energie op. „Dit is een trend die moet veranderen”, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport.