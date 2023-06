Aandacht voor verklaring Fed-baas Powell op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Beleggers hopen dat hij meer duidelijkheid verschaft over het toekomstige rentebeleid. Vorige week besloot de Federal Reserve te pauzeren met het verhogen van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Wel hintte Powell op mogelijk twee verdere verhogingen later dit jaar.