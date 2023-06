Elektrische automakers Rivian en Tesla stijgen op Wall Street

Rivian Automotive en Tesla behoorden dinsdag tot de stijgers op Wall Street met plussen van respectievelijk 5,5 procent en 5,3 procent. Beleggers leken te spreken over het nieuws dat Rivian de oplaadpoorten van Tesla in zijn elektrische auto’s gaat inbouwen. Daartoe hebben de automakers een overeenkomst gesloten, waardoor Rivian-bestuurders volgend jaar toegang krijgen tot ruim 12.000 Tesla-laadstations in de Verenigde Staten en Canada.