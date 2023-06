FT: Europese Commissie gaat overname Figma door Adobe onderzoeken

De Europese Commissie gaat de overname van fotobewerkings- en designsoftware Figma door Photoshop-maker Adobe nauwgezet onderzoeken. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Adobe is een grote partij op het gebied van dergelijke software, terwijl Figma een van de nieuwe uitdagers was. De Europese concurrentiewaakhond is dan ook bang voor minder concurrentie, minder keuze en hogere prijzen voor gebruikers en minder innovatie.