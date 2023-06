Telecomconcern KPN heeft de eerste beursdag van de week afgesloten als koploper in een lagere AEX-index. Het aandeel profiteerde van een positief analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Verder gingen de beurzen in Amsterdam en ook elders in Europa omlaag, net als eerder op de dag in Azië. Beleggers leken wat terughoudend met een positieve beursweek achter de rug.