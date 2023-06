Er worden nog eens zo’n veertig woningen ontruimd vanwege de rook die vrijkomt bij de brand in een huizenblok in de Van Kinsbergenstraat in Arnhem. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand in de wijk Presikhaaf inmiddels in mogelijk zelfs vijf van de woningen in het blok woedt. Vanwege de rook die vrijkomt, werden al zo’n zestig woningen ontruimd.