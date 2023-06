Spaans bouwbedrijf omhoog bij omstreden beursdebuut in Amsterdam

Het grote Spaanse bouwbedrijf Ferrovial kende bij zijn debuut op de Amsterdamse aandelenbeurs vrijdag een bescheiden koerswinst. Het concern heeft de omstreden verhuizing van zijn hoofdkantoor naar Nederland afgerond en heeft nu zowel een notering aan het Damrak als in Madrid. De Spaanse regering van premier Pedro Sánchez noemde het verhuisplan eerder ondankbaar en tegen de belangen van Spanje in. Maar volgens Ferrovial is de stap aantrekkelijk voor het bedrijf. Het aandeel won enkele procenten.