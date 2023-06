„Dat Keller het menselijk hart beschrijft als een afgodenfabriek is niet origineel. Calvijn schrijft al dat „de geest van de mens om zo te zeggen een werkplaats is waarin voortdurend afgodsbeelden gemaakt worden.” Weliswaar heeft hij het daar over de Roomse beeldendienst, maar hij wijst erop dat die afgoderij begint in die fabriek van de verbeelding.” beeld iStock