FNV klaagt bij mensenrechteninstituut over discriminatie gemeenten

FNV beticht Nederlandse gemeenten van discriminatie en stapt naar het College voor de Rechten van de Mens. Werknemers van gemeenten kregen in hun nieuwe cao namelijk een loonsverhoging en compensatie voor de hoge inflatie, maar mensen in dienst van sociale werkbedrijven niet. Het mensenrechteninstituut moet nu onderzoeken of Nederlandse gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de sociale werkvoorziening, daar inderdaad meer discrimineren.