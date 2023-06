De aandelenbeurzen in New York vonden donderdag de weg omhoog, nadat de Federal Reserve een dag eerder had besloten de rente ongewijzigd te laten. Dat was de eerste pauze na tien renteverhogingen op rij. Het einde van de renteverhogingen lijkt echter nog niet in zicht, zo gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan. Volgens hem is er nog „een lange weg te gaan” om de inflatie verder terug te dringen.