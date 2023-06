Wall Street stijgt ondanks hint op meer renteverhogingen door Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht omhooggegaan. Beleggers kauwden nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank besloot woensdag de rente ongewijzigd te laten en hield daarmee voor het eerst een pauze na tien renteverhogingen op rij. Wel zinspeelde de Fed op mogelijk twee renteverhogingen later dit jaar. Zo gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat er nog „een lange weg is te gaan” om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent.