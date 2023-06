T-Mobile gaat ook glasvezelinternet aanbieden via het netwerk van Glaspoort. Dat is de telecomaanbieder overeengekomen met het samenwerkingsverband tussen branchegenoot KPN en pensioenfonds ABP. Dat is mogelijk gemaakt omdat KPN en Glaspoort van marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezeggingen moesten doen om andere partijen in de markt toegang te geven tot hun netwerken.