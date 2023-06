Beurzen Azië hoger na renteverlaging China en pauze in VS

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend omhoog. De beurshandel stond vooral in het teken van de acties van de centrale banken. Zo verlaagde de Chinese centrale bank de rente op leningen aan financiële instellingen met een looptijd van een jaar om de kredietverlening te stimuleren en daarmee de kwakkelende economie aan te jagen. In de Verenigde Staten hield de Federal Reserve zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd. Wel zinspeelde de Fed op verdere renteverhogingen later dit jaar.