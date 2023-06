Nijmegen stelt een fonds in om de Joodse gemeenschap in de stad „te laten floreren”, zoals burgemeester Hubert Bruls het uitdrukte. De gemeenschap kan altijd een beroep doen op het fonds. Daarnaast maakt de gemeente 25.000 euro vrij om kennis over de Jodenvervolging en het lot van de Joden na de Tweede Wereldoorlog over te dragen aan jongere generaties.