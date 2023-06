NAVO-landen overleggen met Oekraïne over manieren om te verzekeren dat het land veilig is zolang het nog geen NAVO-lid is. Mogelijk kunnen individuele bondgenoten als Nederland met Oekraïne daarover op de NAVO-top in juli al afspraken ondertekenen, zeggen diplomaten. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen beloven Oekraïne de komende jaren van bepaalde wapens te blijven voorzien.