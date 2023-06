Steeds meer Nederlanders hebben zo veel last van hooikoortsklachten, dat ze ermee naar de huisarts gaan. Volgens gezondheidsinstituut Nivel is het aantal huisartsbezoeken vanwege overgevoeligheid voor pollen ruim verdubbeld in een week tijd, tot bijna 500 consulten per 100.000 inwoners. Dat is een veel hoger aantal dan vorig jaar rond dezelfde tijd van het jaar.