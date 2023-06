Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV, is trots dat het begin van een oplossing voor de inflatiecrisis in zicht komt, na een „verhard cao-seizoen”. Dat zei hij tijdens een tussenevaluatie van dat seizoen in het vakbondshuis in Utrecht. Dat er zorgen zijn over de loonstijgingen, onder meer bij werkgevers en De Nederlandsche Bank (DNB), snapt hij echter niet. „Ik vind dat chantage”, betoogt Boufangacha.