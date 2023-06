Familie omgebrachte Xavier Durlinger wil zijn horloge terug

De familie van de vorig jaar omgebrachte Xavier Durlinger uit Sittard doet dinsdagavond een oproep in het programma Opsporing Verzocht voor de teruggave van een horloge. Het gaat om een horloge dat Durlinger praktisch altijd droeg en voor de familie van grote emotionele waarde is. Het horloge is echter nooit teruggevonden. „Voor de verwerking van de familie is het ontzettend belangrijk dat dit horloge alsnog bij hen terecht komt”, aldus de politie dinsdag.