Koerssprong RoodMicrotec op Damrak na bod op chipbedrijf

RoodMicrotec maakte dinsdag een koerssprong van 28 procent op de Amsterdamse beurs. De toeleverancier voor de chipsector wordt overgenomen door zijn Italiaanse branchegenoot Microtest voor in totaal bijna 29 miljoen euro. Het bod van 0,35 euro per aandeel wordt gesteund door het bestuur van het bedrijf uit Zwolle en enkele grote aandeelhouders. De overname wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond en de beursnotering van RoodMicrotec in Amsterdam zal worden beëindigd.