De rechtbank Amsterdam behandelt dinsdag opnieuw de strafzaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het gaat om een voorbereidende zitting, wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden is nog onduidelijk. Er zijn inmiddels negen verdachten, onder wie de vermeende uitvoerders, opdrachtgever en andere betrokkenen zoals de mannen die de aanslag filmden en daarna via social media hadden verspreid.