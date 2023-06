Gelderland heeft met afstand meeste potentiële piekbelasters

In de provincie Gelderland woont 60,1 procent van de boeren die potentiële piekbelasters zijn. Dat betekent dat ze meer dan 2500 mol stikstof per jaar uitstoten én die stikstof binnen 25 kilometer neerslaat op kwetsbare natuur. Het gaat om 1803 boerenbedrijven, blijkt uit cijfers van het RIVM. Geen enkele andere provincie heeft meer dan 9 procent van het totale aantal piekbelasters. In totaal zijn er 3001 bedrijven die onder de piekbelasters vallen.