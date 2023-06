De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft voor aardappel- en tomatentelers een nieuwe kaart gepubliceerd waarop te zien is in welke wateren bruinrot voorkomt. Bruinrot is een bacterie die aardappel- en tomatenteelten aantast en die zich verspreidt via het water. Daarom mag er niet gesproeid worden met oppervlaktewater waarin bruinrot voorkomt.