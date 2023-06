De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemt de overleden Silvio Berlusconi in een videoboodschap op Twitter „een dappere strijder”. Berlusconi’s Forza Italia is een van de partijen in haar coalitieregering. „Hij was een man die niet bang was om zijn overtuigingen te verdedigen en zijn moed en vastberadenheid maakten hem tot een van de invloedrijkste mannen in de geschiedenis van Italië.”