Damrak begint positief aan week vol rentebesluiten

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe beursweek, die vooral in het teken staat van de rentebesluiten van centrale banken wereldwijd. In het eurogebied zal de Europese Centrale Bank (ECB) zo goed als zeker de rente donderdag verder verhogen om de aanhoudende hoge inflatie te bestrijden. In de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Federal Reserve op woensdag na tien renteverhogingen op rij even een pauze zal houden. In China en Japan vergaderen de centrale bankiers op respectievelijk donderdag en vrijdag over het rentebeleid.