Vakbond FNV wil dat minister Rob Jetten (Klimaat) een fonds opzet voor werknemers die door klimaatbeleid en de omslag naar duurzame energie hun baan kwijtraken. De vakbond overhandigt maandag in Rotterdam een manifest aan minister Jetten. Met het zogeheten WERK-fonds kunnen werknemers in bijvoorbeeld de kolenindustrie zonnepanelen installeren of het elektriciteitsnet verzwaren.