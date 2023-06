Misschien had het wel te maken met het feit dat ik ook toen al aan vakantie toe was. Maar in een gesprekje met een collega beklaagde ik me over het feit dat sommige schrijvers hun lezers naar de mond praten. Met populistische praatjes op allerlei gebied krijgt een scribent de handjes namelijk heel makkelijk op elkaar. De regering is niet te vertrouwen, de ministers zijn zakkenvullers, belastinggeld wordt verkwist, Kamerleden zijn stemvee en Brussel streeft naar wereldoverheersing. Zelensky wordt in het zadel gehouden door nazi’s en de mainstreammedia geven een verkeerde voorstelling van zaken als het over Rusland gaat.

Klimaatverandering is een complot, de natuur staat er prima voor en alle asielzoekers zijn gelukzoekers die alleen maar voor de centjes naar het rijke Nederland komen. En zo kun je moeiteloos nog een paar alinea’s volschrijven.