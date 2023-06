Jacobine Geel legt haar functie als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens (CvRM) tijdelijk neer. Ze doet dat, schrijft ze in een brief aan collega’s, omdat ze ze ziek is geworden van de situatie die is ontstaan na een melding van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek over haar. Ze ervaart de situatie als onveilig.