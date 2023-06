De economie van Oekraïne is in het eerste kwartaal van dit jaar met 10,5 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder vanwege de Russische invasie van het land. Maar daarmee valt de krimp wel minder sterk uit dan eerder werd gevreesd, aldus de Oekraïense minister van Economische Zaken Joelia Sviridenko.