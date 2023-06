„Denk maar niet dat we ooit in Rotterdam gaan wonen”, zei Petra Verhelst (49) zes jaar geleden nog tegen haar man Mark. Nu zou ze niet meer weg willen uit de stad waar ze aanvankelijk zo’n afkeer van had. „Vroeger voelde ik me thuis omdat we zo’n heerlijk huis en mooie tuin hadden. Dit is volslagen anders.”