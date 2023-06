Eurocommissaris Frans Timmermans komt de tegenstanders van de natuurherstelwet tegemoet nu het erom spant of die het wel zal halen. Zo wil hij het verbod op verslechtering van de natuur afzwakken. Dat voorschrift is een van de belangrijkste bezwaren van critici als het Nederlandse kabinet, de christendemocraten en sommige liberalen in het Europees Parlement.