Het akkoord over de opvang, het terugsturen en verdelen van asielzoekers van de EU-landen helpt premier Mark Rutte om zoals beloofd de toestroom van migranten naar Nederland te verminderen, zegt staatssecretaris Eric van der Burg. Maar er is meer nodig, erkent hij na de doorbraak in de jarenlange impasse in het Europees asielbeleid.