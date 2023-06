De gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie in Limburg zijn in een stroomversnelling geraakt. Komende vrijdagavond is een plek in Noord-Limburg gereserveerd voor de presentatie van het nieuwe akkoord aan de pers, zeiden betrouwbare bronnen rond de formatie in Limburg woensdag. Limburg koerst af op een coalitie van BBB, CDA, VVD, PvdA en SP, goed voor 26 van de 47 statenzetels.