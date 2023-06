Een arts van een patiënte die dood wilde, was bij het toekennen van euthanasie niet zorgvuldig genoeg. Ze had vooraf een oordeel gevraagd van een onafhankelijk psychiater, maar zijn beoordeling was onvoldoende om ook daadwerkelijk te besluiten dat het lijden van de patiënte uitzichtloos was, concludeert de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie woensdag.