Netflix behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Analisten van de Amerikaanse bank Wells Fargo kwamen met een positief rapport over de streamingdienst, waarin het koersdoel van het aandeel werd opgeschroefd tot 500 dollar. Dat is het hoogste koersdoel voor Netflix onder de Wall Street-analisten. Ook de kenners van JPMorgan verhoogden hun koersdoel voor het aandeel Netflix, dat 2,4 procent steeg.