De brandweer is woensdag begonnen met regelmatige verkenningsvluchten boven de Veluwe, om eventuele beginnende natuurbranden daar snel te ontdekken. Dat is nodig omdat het al langere tijd droog is in de natuur, aldus de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze veiligheidsregio is in Nederland de specialist op het gebied van natuurbranden en de bestrijding daarvan.