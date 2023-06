Besi zakt op lager Damrak, Zara-moederbedrijf stijgt na cijfers

Besi was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Beleggers waren niet onder de indruk van de presentatie die het chipbedrijf hield tijdens zijn investeerdersdag en stuurden het aandeel 6,5 procent omlaag. In Madrid vielen de resultaten van het Spaanse moederbedrijf van Zara in de smaak. Inditex, dat naast Zara ook eigenaar is van kledingketens als Pull & Bear en Bershka, zag de verkopen en winst stijgen en werd beloond met een koerswinst van 6 procent.