De vakbonden hebben voor komende vrijdag opnieuw een 24-uursstaking uitgeroepen bij autofabriek Nedcar in Born. Dat maakten de bonden woensdagmiddag bekend. Het is daarmee de achtste door de vakbonden uitgeroepen stakingsdag. De bonden eisen van Nedcar-eigenaar VDL een beter sociaal plan dan nu ligt. Dit in verband met de aangekondigde massaontslagen per 1 november, en de verwachte verdere ontslagen begin volgend jaar.