Vleermuis in het nauw door dichte spouw

Nederland heeft al een nationale vogel, de grutto. En een dezer dagen wordt de uitslag van de Nationale Bloem Verkiezing bekendgemaakt. Wellicht is het nu tijd voor de verkiezing van de nationale vleermuis. Als het aan de Zoogdierenvereniging ligt, zou dat de meervleermuis kunnen worden. Net als de grutto een bedreigde soort waarvoor Nederland van groot belang is. En daarom is 2023 uitgeroepen tot Jaar van de Meervleermuis.