Neerslagtekort stijgt, maar nog geen sprake van droogteproblemen

Het neerslagtekort in Nederland is sinds half mei gestegen tot iets boven het langjarig gemiddelde. In de komende twee weken gaat het weinig tot helemaal niet regenen en stijgen de temperaturen. Daardoor zal het neerslagtekort groter worden, verwacht de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), maar er is nog geen sprake van droogteproblemen zoals omvangrijke sproeiverboden, verzilting, schade aan de natuur of snel afnemende waterkwaliteit.