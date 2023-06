Japan wil dat chipfabrikanten in het land hun verkoop tegen 2030 hebben verdrievoudigd. Daarvoor wil het land flink investeren in de binnenlandse industrie, is te lezen in een aangepaste versie van de Japanse chipstrategie. Uiteindelijk moet de omzet aan het einde van het decennium jaarlijks ruim 15 biljoen yen bedragen, omgerekend bijna 101 miljard euro.