Olie- en gasconcern Shell en uitzender Randstad stonden dinsdag onderaan in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. Shell had last van de lagere olieprijzen, die weer terugvielen na de opleving die volgde op het besluit van Saudi-Arabië om de eigen olieproductie in juli te verlagen. Randstad kampte met een negatief rapport van Oddo BHF. Daarin werd het koersdoel verlaagd en het verkoopadvies herhaald.