Van der Burg niet positief over meer werkruimte voor asielzoekers

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg is „niet positief” over een voorstel uit de koker van D66 om asielzoekers de mogelijkheid te geven meer te werken als ze nog in de procedure zitten. Ze zouden al na één in plaats van na zes maanden na hun asielverzoek moeten kunnen werken als ze dat willen en ook langer dan de 24 weken die nu maximaal is toegestaan per jaar, staat in de initiatiefnota van D66-Tweede Kamerlid Marijke Podt die de Kamer maandag besprak.