De export van Duitsland is in april weer gestegen na de forse daling in maart. Het herstel van de uitvoer van de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland lijkt goed nieuws, maar is volgens ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski te zwak om echt voor opluchting te zorgen. Ook zijn er volgens hem zeer weinig tekenen van een sterker herstel in de komende maanden.