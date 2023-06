OPEC+ verlaagt olieproductie om prijs te stutten

Het oliekartel OPEC+ wil volgend jaar ongeveer 40 miljoen vaten (van 159 liter per stuk) per dag produceren. Volgens het Russische persbureau Tass betekent dit een verlaging van het totale productievolume van de groep olieproducerende landen en bondgenoten als Rusland met 1,39 miljoen vaten per dag. Naast het besluit van het oliekartel, gaf Saudi-Arabië aan de eigen olieproductie in juli vrijwillig met een miljoen vaten per dag te verlagen. Na juli kan worden gekeken naar een verlenging van die maatregel.