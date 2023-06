Drie Egyptische sleepboten zijn erin geslaagd om een olietanker met motorpech in het Suezkanaal weg te slepen. Dat meldt de Suez Canal Authority (SCA) die toeziet op het scheepvaartverkeer in het kanaal. Die tanker stremde het verkeer in de kortste scheepvaartroute tussen Azië en Europa. Voorzitter van de SCA Osama Rabie meldt nu in een verklaring dat het verkeer in beide richtingen weer is hervat.