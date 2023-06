Poolse president wil omstreden wet over invloed Rusland matigen

De Poolse president Andrzej Duda is bereid een wet over ‘ongeoorloofde Russische invloed’ na een storm van kritiek aan te passen. De wet die Russische invloed bij gezagsdragers zou moeten temperen, kan volgens onder meer de oppositie eenvoudig misbruikt worden om politieke tegenstanders van de regering uit te schakelen zonder dat dit op een juridisch onderbouwde wijze geschiedt. Ook juristen in Polen, de Europese Commissie en de VS hebben geschokt gereageerd op de wet van Duda.